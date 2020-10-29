В Монголии выручка от экспорта золота увеличилась на $800 млн

CentralAsia (MNG) - По данным Банка Монголии, доходы от экспорта золота в этом году увеличились на 800 миллионов долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По состоянию на 20 октября в ЦБ было доставлено 18,9 тонны драгоценных металлов — это на семь тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По оценкам центрального банка, в этом году он увеличит валютные резервы на 1,2 миллиарда долларов, купив 21 тонну драгоценного металла.
Валютные резервы достигли 3,697 млрд долларов на конец сентября, что на 1,2 процента больше, чем в предыдущем месяце.
Центральный банк предоставляет льготные кредиты золотодобывающим компаниям в рамках программы Алт-2 (Золото-2).
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