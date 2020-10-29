Врачи-резиденты, работающие в изоляторах Монголии, награждены денежными премиями

CentralAsia (MNG) - Вчера в Монголии прошла церемония вручения денежных премий врачам-резидентам, работающим в изоляторе. На этот раз медицинские работники, которые работали впервые, работали с семьей, несколько раз работали в изоляторах и т.д., получали денежные премии.

В то же время награды Государственной чрезвычайной комиссии были вручены сотрудникам и водителям медпунктов и учреждений, отвечающим за изоляционную обсерваторию.

С момента проведения 21-дневного наблюдения за прибывшими из-за рубежа на наблюдательном пункте и введения мер по предотвращению риска заражения 27 000 граждан Монголии и иностранцев были приняты в центр изоляции под стражей и 705 врачам-резидентам были назначены 270 приемов в 40 пригородных гостиницах.

В изоляторе врачи-резиденты следят за здоровьем граждан, оказывают медицинскую помощь и раздают еду пять раз в день, чтобы свести контакт к минимуму. Они также обеспечивают соблюдение режимов инфекционного контроля и руководят изоляторами.

















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