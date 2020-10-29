В Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 10,9 тысяч

CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

За сутки 61 человек был выписан после выздоровления, скончался еще один пациент.

На сегодня в Таджикистане коронавирус выявлен у 10 900 человек, из них выздоровели 10 070 пациентов, скончались 82 человека.

Коронавирус в Таджикистане

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