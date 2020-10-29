В Казахстане число заболевших коронавирусом резко выросло за сутки

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 268 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 29 октября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 139;
- город Нур-Султан - 33;
- Северо-Казахстанская область - 13;
- Павлодарская область - 12;
- город Алматы - 12;
- Акмолинская область - 10;
- Карагандинская область - 10;
- Западно-Казахстанская область - 9;
- Костанайская область - 7;
- Кызылординская область - 6;
- Алматинская область - 5;
- Атырауская область - 4;
- Жамбылская область - 3;
- город Шымкент - 2;
- Актюбинская область - 2;
- Туркестанская область - 1.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 111 100 случаев заражения коронавирусом, скончались более 1,8 тыс. человек.