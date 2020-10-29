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  29 октября 2020
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В Казахстане число заболевших коронавирусом резко выросло за сутки

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 268 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 29 октября сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 139;

- город Нур-Султан - 33;

- Северо-Казахстанская область - 13;

- Павлодарская область - 12;

- город Алматы - 12;

- Акмолинская область - 10;

- Карагандинская область - 10;

- Западно-Казахстанская область - 9;

- Костанайская область - 7;

- Кызылординская область - 6;

- Алматинская область - 5;

- Атырауская область - 4;

- Жамбылская область - 3;

- город Шымкент - 2;

- Актюбинская область - 2;

- Туркестанская область - 1.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 111 100 случаев заражения коронавирусом, скончались более 1,8 тыс. человек.

Коронавирус в Казахстане
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