В Казахстане число заболевших коронавирусом резко выросло за сутки

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 268 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 29 октября сообщает оперативный штаб.



В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 139;



- город Нур-Султан - 33;

- Северо-Казахстанская область - 13;

- Павлодарская область - 12;



- город Алматы - 12;

- Акмолинская область - 10;

- Карагандинская область - 10;

- Западно-Казахстанская область - 9;

- Костанайская область - 7;

- Кызылординская область - 6;

- Алматинская область - 5;

- Атырауская область - 4;

- Жамбылская область - 3;



- город Шымкент - 2;



- Актюбинская область - 2;



- Туркестанская область - 1.



Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 111 100 случаев заражения коронавирусом, скончались более 1,8 тыс. человек.

Коронавирус в Казахстане

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