Во Франции снова вводят общенациональный карантин

CentralAsia (CA) - Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о повторном общенациональном карантине в связи с резким скачком эпидемии коронавируса в стране. Повторный локдаун начинается с полуночи пятницы и продлится до 1 декабря.

Как сообщает Euronews, в отличие от весеннего карантина, детские сады и школы останутся открытыми. Студентам университетов будет предложено по возможности перейти на дистанционное обучение. Будут также открыты дома престарелых, чтобы посещать родственников при строгом соблюдении санитарных мер. Рестораны и бары, торговые точки, не попадающие в список первой необходимости, закроют.

«Всех нас в Европе коронавирус снова застал врасплох. Некоторые страны, такие как Испания, Ирландия, Нидерланды, приняли раньше нас жёсткие меры. Тем не менее все мы сегодня оказались в одной точке: нас захлестнула вторая волна, которая, как мы теперь предполагаем, окажется более масштабным и смертоносной, чем первая», - заявил Макрон.

«Экономика не должна ни остановиться, ни обрушиться», - подчеркнул он. Поэтому будут работать госучреждения, заводы и сельскохозяйственные предприятия. Тем, кто по разным причинам не сможет продолжить деятельность, президент Франции пообещал вновь запустить механизм частичной занятости. Внешние границы Шенгенской зоны пока останутся закрытыми, добавил он.

Через две недели глава государства пообещал возможное смягчение карантина, если удастся остановить эпидемию.