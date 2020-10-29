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  29 октября 2020
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За сутки в Узбекистане выявили 256 случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  28 октября в Узбекистане выявлено 256 случаев заболевания коронавирусом, выздоровел 281 человек.

По данным Минздрава, в этот день от COVID-19 умерли 2 человека, а общее количество летальных исходов достиг 558.

В настоящее время из выявленных 66 200 пациентов выздоровели 63 446 человек, а показатель выздоровления от коронавируса в стране составляет 96 процентов.

Из 2196 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 271 находится в тяжелом, а 74 – крайне тяжелом состоянии.

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