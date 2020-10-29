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  29 октября 2020
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Меркель объявила о введении повторного карантина в Германии

CentralAsia (CA) -  Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о введении локдауна, который продлится четыре недели, начиная со 2 ноября. Власти намерены пересмотреть ограничения через две недели в зависимости от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация.

Как сообщает ВВС, повторный карантин предусматривает закрытие баров, отелей, кинотеатров, спортзалов и центров досуга. Рестораны не будут принимать посетителей и лишь смогут продавать еду на вынос. Магазины и учебные заведения продолжат работу. Людям будет разрешено ходить в гости друг к другу, но не собираться компаниями больше 10 человек и больше двух домохозяйств.

По словам Меркель, жесткие ограничения необходимы, чтобы не допустить коллапса системы здравоохранения. Канцлер отметила, что разрядить серьезную ситуацию с пандемией можно, ограничив контакты между людьми, при этом прикладывая усилия по защите экономики.

Также в Чехии вступил в силу ночной комендантский час. Магазины закрываются в 20:00, после 21:00 выходить из дома можно только на работу, за экстренной медицинской помощью и выгулять собаку.

В Бельгии число пациентов с коронавирусом в клиниках вернулось к пиковым значениям начала апреля и составляет на данный момент 5554 человека. С начала пандемии в стране с населением в 11,5 миллиона умерли свыше 11 тысяч человек.

В Испании за минувшие сутки скончались 267 человек — наибольшее количество с 1 мая.

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