В Казахстане число выздоровевших от коронавируса превысило 106 тысяч

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 176 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 106 059 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 14 203;
- Нур-Султан - 13 793;
- Атырауская область - 11 061;
- Карагандинская область - 10 066;
- Восточно-Казахстанская область - 8398;
- Западно-Казахстанская область - 6817;
- Шымкент - 5152;
- Алматинская область - 4819;
- Северо-Казахстанская область - 4139;
- Жамбылская область - 4084;
- Павлодарская область - 3974;
- Акмолинская область - 3378;
- Туркестанская область - 3349;
- Мангистауская область - 3280;
- Актюбинская область - 3232;
- Костанайская область - 3194;
- Кызылординская область - 3120.
Коронавирус в Казахстане
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