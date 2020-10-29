В Казахстане число выздоровевших от коронавируса превысило 106 тысяч

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 176 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 106 059 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 203;

- Нур-Султан - 13 793;

- Атырауская область - 11 061;

- Карагандинская область - 10 066;

- Восточно-Казахстанская область - 8398;

- Западно-Казахстанская область - 6817;

- Шымкент - 5152;

- Алматинская область - 4819;

- Северо-Казахстанская область - 4139;

- Жамбылская область - 4084;

- Павлодарская область - 3974;

- Акмолинская область - 3378;

- Туркестанская область - 3349;

- Мангистауская область - 3280;

- Актюбинская область - 3232;

- Костанайская область - 3194;

- Кызылординская область - 3120.

Коронавирус в Казахстане

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