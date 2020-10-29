Мирзиёев подписал указ по сокращению теневой экономики

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 октября подписал указ «Об организационных мерах по сокращению теневой экономики и повышению эффективности деятельности налоговых органов» .

Документом среди мер по сокращению теневой экономики предусматривается:

не учитывать для обязательного перехода на уплату налогов доходы малых предприятий в сфере общественного питания, полученные от физических лиц с применением банковских карт, что позволит расширить применение пластиковых карт;

отменить требование по получению разрешительного свидетельства для осуществления риэлторской деятельности и снизить ставку налога с оборота с 25% до 13%, что будет способствовать вовлечению доходов от оказываемых услуг в легальный оборот;

расширить эксперимент, осуществляемый в Ташкенте, по проведению лотереи на основании QR-кода онлайн ККМ, на все регионы республики в 2020 году, что будет стимулировать проведению платежей через кассовые аппараты;

разрешить строительным организациям на срочной основе нанимать работников без заключения трудового договора, с оплатой им наличными денежными средствами (до 10% от объема фонда оплаты труда) и сохранением гарантий по их социальной защите, что будет способствовать официальному найму работников;

разработать методику рейтинговой оценки уровня коррупции в государственных органах, включая региональные, с периодической публикацией результатов и оценкой персональной ответственности руководителей, что позволит анализировать коррупционные риски и усилить ответственность руководителей.

Объем теневой экономики оценивается Государственным налоговым комитетом Узбекистана в 245 триллионов сум ($23,765 млрд) или 48% от ВВП республики.