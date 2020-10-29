Туркменистан не возобновит железнодорожное и автобусное сообщение до нового года

CentralAsia (TM) - Железнодорожное и автобусное сообщение в Туркменистане останется приостановленным до 1 января 2021 года. Об этом 28 октября сообщило издание Orient. В сообщении о приостановке движения поездов на официальном сайте компании Demiryollary пока еще значится дата 1 ноября, передает turkmen.news.



Движение транспорта было остановлено 16 июля. Сначала было объявлено, что сообщение восстановится 23 июля, затем срок неоднократно продлевался.

В связи с эпидемией COVID-19 в Туркменистане не только прекратили ходить поезда и междугородние автобусы, но и перекрываются некоторые автомобильные трассы. Единственным способом добраться до другого региона остаются авиарейсы.

Цены на билеты на некоторые из авиарейсов неофициально завышаются в 15-17 раз, до 1500 манатов ($65). Также перед поездкой необходимо за 120 манатов (примерно $5 по рыночному курсу) получить справку в поликлинике, доказать в полиции необходимость поездки (что обычно оборачивается дачей взятки в размере 100-150 манатов), а затем за 50-100 манатов сдать тест на коронавирус в санэпидемстанции.

По официальной версии, в Туркменистане не выявлено ни одного случая COVID-19, и все принимаемые меры рассматриваются как профилактические. Однако в независимые СМИ поступает много информации о гражданах страны, болеющих и умирающих от этой инфекции.