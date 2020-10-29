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  29 октября 2020
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Башкортостан в 45 раз увеличил экспорт топлива в Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  В января-августе 2020 года внешнеторговый оборот между Республикой Башкортостан и Узбекистаном увеличился на 76 % по сравнению с 2019 годом за счет наращивания экспортных поставок топлива более чем в 45 раз. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на заместителя председателя Государственного комитета РБ по внешнеэкономическим связям Лену Изотову.

«Положительным результатом нашего сотрудничества является также и тот факт, что за январь-август 2020 года внешнеторговый оборот увеличился на 76 % по сравнению с 2019 годом за счет наращивания экспортных поставок топлива более чем в 45 раз. Также стремительный скачок в экспорте наблюдается у товарной группы «Сахар и сахаристые изделия», поставки которой увеличились со $149 до почти $5 млн. В 2020 году в Узбекистан из республики осуществляли экспортные поставки 147 предприятий региона», - сообщила Лена Изотова.

Как сообщила Председатель Госкомитета Башкортостана по внешнеэкономическим связям Маргарита Болычева , Республике Узбекистан отводится важное место во внешней и внешнеэкономической политике Республики Башкортостан.

«Узбекистан является давним партнером, в том числе и в рамках импортно-экспортной линии. За последние 5 лет внешнеторговый оборот между республиками увеличился более чем в 1,5 раза с $60 млн до $99 млн. Такой рост обусловлен увеличением объемов экспорта механического оборудования и техники, древесины и продукции деревообработки, стекла и изделий из него, а также наращиванием импортных поставок из Узбекистана», - сказала Маргарита Болычева.

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