Таджикистан и Кыргызстан обсудили проблемы решения пограничных вопросов

- Таджикистан, общество
- 10:05, 29 октября 2020
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CentralAsia (TJ) - Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Музаффар Хусейнзода встретился с чрезвычайным и полномочным послом Кыргызстана в Таджикистане Жанышем Рустенбековым. Об этом сообщает пресс-служба МИД РТ.
На встрече был обсужден широкий спектр вопросов двусторонних таджикско-кыргызских отношений в различных областях сотрудничества. Стороны акцентировали внимание на важность решения пограничных вопросов. Также состоялся обмен мнениями по взаимодействию двух стран в рамках международных и региональных организаций.
В ходе встречи посол проинформировал таджикскую сторону о последних изменениях во внутриполитической обстановке в стране и стабилизации ситуации в политической, социально-экономической и эпидемиологической сферах.