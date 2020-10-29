Таджикистан и Кыргызстан обсудили проблемы решения пограничных вопросов

CentralAsia (TJ) - Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Музаффар Хусейнзода встретился с чрезвычайным и полномочным послом Кыргызстана в Таджикистане Жанышем Рустенбековым. Об этом сообщает пресс-служба МИД РТ.



На встрече был обсужден широкий спектр вопросов двусторонних таджикско-кыргызских отношений в различных областях сотрудничества. Стороны акцентировали внимание на важность решения пограничных вопросов. Также состоялся обмен мнениями по взаимодействию двух стран в рамках международных и региональных организаций.



В ходе встречи посол проинформировал таджикскую сторону о последних изменениях во внутриполитической обстановке в стране и стабилизации ситуации в политической, социально-экономической и эпидемиологической сферах.

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