Из Хабаровска в Бухару пытались незаконно вывезти почти $40 тысяч

CentralAsia (UZ) - Вывоз валюты в Бухару пресекли в аэропорту Хабаровска, сообщает Транссибинфо со ссылкой на пресс-службу Хабаровской таможни.

Гражданин России вёз в Узбекистан крупную сумму наличных денег, не задекларировав их.

«Незадекларированные денежные средства таможенники обнаружили при проведении таможенного контроля в ручной клади пассажира, вылетавшего авиарейсом Хабаровск — Бухара, предназначенным для вывоза из России граждан Узбекистана, а также лиц, имеющих вид на жительство в этой стране. Мужчина следовал через „зелёный коридор“, свидетельствуя о том, что товаров, подлежащих письменному декларированию, у него нет. При устном опросе он пояснил, что не знал о необходимости декларировать наличные деньги, и с таможенными правилами он не знакомился», — сообщили в пресс-службе.

Деньги, ставшие предметом преступления, таможенники изъяли и отправили на экспертизу для установления их подлинности.

В отношении мужчины таможенники возбудили уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу наличных денежных средств в крупном размере). Теперь ему грозит штраф в размере от 3-кратной до 10-кратной суммы незаконно перемещенных наличных денег, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет.

Сообщается, что после прекращения в 2020 году международного авиасообщения между Россией и иностранными государствами из-за пандемии коронавирусной инфекции — это первый случай недекларирования гражданами наличной валюты в Хабаровском крае.