Washington Post: как остановить войну между Арменией и Азербайджаном?

CentralAsia (CA) - Положительные переговоры о прекращении огня — настоящий кошмар для дипломата. Укрепляющаяся сторона не хочет отказываться от завоеванного преимущества, а обороняющаяся не хочет идти на уступки под дулами автоматов. В этом и заключается нерешаемая задача для чиновников из Госдепартамента, которые пытаются добиться стабильного перемирия в ужасной войне между Арменией и Азербайджаном, пишет автор статьи в американском популярном издании The Washington Post.

Администрация Трампа на этой неделе сделала похвальный шаг, попытавшись урегулировать этот древний конфликт из-за Нагорного Карабаха, являющегося анклавом в пределах азербайджанских границ, но населенного армянами, оценивает автор.

Самоуправляемый Карабах на протяжении 30 лет является «замороженным конфликтом». Там сложилось и много лет существует выгодное для Армении и ее сильных сухопутных войск положение. Но 27 сентября этот конфликт внезапно разморозился, когда Азербайджан сумел подавить армянскую ПВО, артиллерию и танки. К несчастью для Армении, статус-кво в этих условиях уже не сохранить.

Устойчивым и долгосрочным выходом из такой ситуации для этого горного анклава, который армяне называют «Республикой Арцах», может стать некий автономный статус, независимость от обоих соседей. Но пока стреляют пушки, до окончательного решения о статусе региона очень далеко.

Этот конфликт плохо известен большинству американцев, но он наглядно показывает, как нерешенные региональные проблемы могут со временем привести к взрыву и более масштабному кризису. Турция заявляет, что она готова присоединиться к Азербайджану на поле боя. Находящиеся в Армении российские войска по договору о совместной обороне могут втянуться в боевые действия, а иранские силы уже постепенно приближаются к границе. Эта далекая война может очень быстро стать горячей, предполагает издание.

Для администрации Трамп нынешние посреднические усилия носят иной характер. Это внимательные многосторонние действия, предпринимаемые в тандеме с Россией и Францией. Три страны, будучи сопредседателями Минской группы, с 1992 года пытаются найти выход из тупиковой ситуации в Карабахе.

Объявленное в Вашингтоне в воскресенье перемирие пока не действует, как не действуют и предыдущие договоренности о прекращении огня, достигнутые в этом месяце Москвой и Парижем. Однако американские представители нажимают на правильные кнопки, а помогают им в этом твиты президента Трампа. Они предлагают провести в четверг встречу в Женеве, чтобы организовать международный мониторинг за реальным прекращением огня, а также переговоры о графике «всестороннего урегулирования».

Администрация Трампа увидела предупредительные сигналы о назревающей вспышке 25 сентября, когда заместитель госсекретаря Стивен Биган заявил послам Армении и Азербайджана о недопустимости наращивания военных сил, замеченного США. Оба клялись, что их страны не собираются воевать, однако спустя двое суток Азербайджан пошел в наступление, а Армения немедленно начала оборонительные действия.

Россия договорилась о прекращении огня 10 октября, но соглашение это было нарушено еще до того, как на нем высохли чернила. 17 октября Франция заявила о достигнутом перемирии, и опять безрезультатно. Затем вмешался госсекретарь Майк Помпео, который в прошлую пятницу позвал на совместные переговоры министров иностранных дел двух воюющих стран. К субботнему вечеру Биган согласовал сделку о прекращении огня, следить за выполнением которой должны будут две международные организации. А в четверг в Женеве начнутся организованные США, Россией и Францией переговоры о прочном урегулировании.

Подчеркивается, что стороны должны признать, что существовавшее положение изменилось. Чтобы армяне поняли необходимость компромисса, это послание представителям Армении в США передали совместно высокопоставленные республиканцы и демократы. «Конечно, мы готовы к разумным компромиссам», - заявил изданию армянский посол в США Варужан Нерсесян.

Однако азербайджанцы, почувствовав, что одерживают верх, начали сопротивляться, пишет автор. В три часа ночи в воскресенье Госдепартамент получил информацию, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от сделки, так как в ней не указано, откуда конкретно армяне должны уйти. В текст включили новые формулировки о «графике» и прочие громкие слова о «комплексном урегулировании». Новую версию благословили в Баку и Ереване, а также в Москве и в Париже. Когда в воскресенье вечером перемирие вступило в силу, Трамп поздравил всех в Твиттере, написав, что «много жизней будет спасено».

Но воскресное прекращение огня быстро сгорело синим пламенем.

Воюющие стороны не прекратят боевые действия, если не почувствуют, что за это им придется очень дорого заплатить. Соединенные Штаты должны срочно подумать, как увеличить им издержки за продолжение войны. Прекратить поставки израильского оружия Баку? Посоветовать русским поиграть мускулами в поддержку Армении? Или может, Соединенным Штатам стоит выступить с заявлением в осуждение Азербайджана и его союзницы Турции за игнорирование мирного соглашения?

Такова она, реальная политика в карабахской версии. Соглашение о прекращении огня не заработает, если альтернатива не станет более болезненной. На пути к миру дипломаты должны начать закручивать гайки, заключила газета.