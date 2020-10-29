В Монголии за сутки не выявлено новых случаев заболевания COVID-19

CentralAsia (MNG) - За последние 24 часа в общей сложности 577 человек были протестированы на коронавирус, и все тесты показали отрицательный результат. Об этом сообщил минздрав страны.

По состоянию на 29 октября, общее число завезенных случаев коронавируса по всей стране остается прежним — 340, общее число людей, выздоровевших от коронавируса, составляет 312. В настоящее время в НИЦИЗ проходят лечение от коронавируса 28 пациентов.





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