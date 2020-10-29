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  29 октября 2020
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В Монголии за сутки не выявлено новых случаев заболевания COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За последние 24 часа в общей сложности 577 человек были протестированы на коронавирус, и все тесты показали отрицательный результат. Об этом сообщил минздрав страны.

По состоянию на 29 октября, общее число завезенных случаев коронавируса по всей стране остается прежним 340, общее число людей, выздоровевших от коронавируса, составляет 312. В настоящее время в НИЦИЗ проходят лечение от коронавируса 28 пациентов.


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Коронавирус в Монголии
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