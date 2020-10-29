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  29 октября 2020
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Мирзиёев постановил превратить рынки в центры отдыха с развлечениями

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане рынки превратят в центры не только для торговли, но и отдыха с развлечениями. Об этом 28 октября на совещании по вопросам реформирования предприятий и приватизации государственных активов заявил президент Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба главы государства.

На совещании обсуждены вопросы, связанные с рынками, подчеркнута необходимость коренного пересмотра участия государства более чем в 500 рынках и торговых комплексах. В настоящее время 23 из них убыточны, 210 имеют низкую рентабельность.

«В таких условиях превращение рынков в центры не только для торговли, но и для отдыха и развлечений даст хороший экономический эффект. Для этого будут разработаны соответствующие проекты и объявлен конкурс среди инвесторов. Победителю конкурса будет выделен банковский кредит на наилучших условиях. Кроме того, если доходы рынка будут расти, а налоговые поступления и число рабочих мест регулярно увеличиваться, предприниматель получит возможность выкупить госдолю рынка в рассрочку», – сообщили в пресс-службе главы государства.

Главам областей даны указания по организации деятельности рынков и торговых комплексов в соответствии с этим механизмом.

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