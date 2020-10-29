На следующих выборах Лукашенко уже не выдвинет свою кандидатуру, - эксперт

Минск, 26 октября // Tut.By

CentralAsia (CA) - На следующих президентских выборах в Беларуси Лукашенко больше не будет выдвигать свою кандидатуру, заявила каналу MTV эксперт Института внешней политики Финляндии Кристина Сильван.



В Беларуси на днях оппозиция начала забастовку в стране, которая продолжается в небольших масштабах. Целью забастовки было свержение президента Александра Лукашенко.



Сильван считает, что пока сейчас рано говорить об общенациональной забастовке.



«Забастовка была умеренно успешной. Сотни людей как в больших, так и в малых и средних предприятиях объявили забастовку. С другой стороны, здесь пока нельзя говорить о всеобщей забастовке. Причина, по которой так много людей не хотели участвовать в них, заключается просто в том, что это имело бы серьезные негативные последствия для каждого человека лично», - сказала эксперт.



По мнению Сильван, забастовка все же не была напрасной.



«Оппозиция еще раз смогла показать, что отставки Лукашенко хотят тысячи человек, и, вероятно, даже больше. Должно быть, это придало сил протестным движениям», - добавила она.



«В стране наверняка сейчас много размышляют о том, что же делать. Одними протестами, хоть и с участием нескольких десятков или даже сотен тысяч человек, добиться отставки Лукашенко не получается», - говорит Сильван.



Забастовка началась спустя три месяца после президентских выборов, результаты которых считаются сфабрикованными.



Эксперт считает, что ситуация сможет измениться только к следующим выборам, которые пройдут в 2025 году.



«Думаю, на следующих президентских выборах он больше не будет выдвигать свою кандидатуру, вероятно, уже появятся договоренности о передачи власти. Так что сейчас речь идет скорее о месяцах и годах, нежели о днях и неделях», - заключила она.

