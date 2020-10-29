За ночь коронавирус подтверждён у 113 человек в Узбекистане

- Узбекистан, общество
- 11:25, 29 октября 2020
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 29 октября количество официально зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 66 313.
За ночь COVID-19 подтверждён у 113 человек.
По данным Минздрава, случаи новых заболеваний были выявлены в 8 областях страны.
За ночь скончались 2 пациента с коронавирусом.
На сегодняшний день в Узбекистане вылечено 63 446 человек, инфицированные коронавирусом. 2307 пациентов продолжают лечение.