Локомотивы ТМХ прибыли в Монголию

CentralAsia (MNG) - Улан-Баторская железная дорога приняла еще два маневровых тепловоза ТЭМ18ДМ от Брянского машиностроительного завода, дочернего предприятия «Трансмашхолдинга».

По контракту, подписанному в 2019 году, Брянск должен поставить 10 двухсекционных тепловозов ТЭМ18ДМ и 14 двухсекционных тепловозов 2ТЭ25КМ для магистральных грузовых перевозок. Все должны быть доставлены к середине 2021 года. На национальной железной дороге уже поставлено 15 ТЭМ18ДМ в 2011-2019 годах и 15 ТЭМ25КМ в 2017-2020 годах.

Маневровые локомотивы ТМХ для роста промышленности и бизнеса.

Маневровая тяга – незаметный, но важнейший элемент железнодорожных перевозок. Обеспечивая вывоз грузов и эффективную сортировочную работу в самых тяжелых условиях, маневровые тепловозы являются «стартером», запускающим в движение экономические процессы.

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