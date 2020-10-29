Посол США поздравил Монголию c выходом из «серого списка» ФАТФ

CentralAsia (MNG) - Спикер парламента Г. Занданшатар принял чрезвычайного и полномочного посла США в Монголии Майкла Клечески.

В ходе встречи посол поздравил правительство Монголии с выходом из списка ФАТФ стран со стратегическими недостатками, подчеркнув при этом значительный прогресс, достигнутый Монголией в выполнении рекомендаций ФАТФ за короткий период времени.

Кроме того, стороны поделились информацией о текущей ситуации с пандемией COVID-19, а спикер проинформировал посла о деятельности, проблемах и дальнейшей политике парламента.

Посол также поздравил спикера и депутатов парламента с 30-летием создания постоянного парламента Монголии.

Ранее Минфин США объявил о намерении исключить Монголию из «серого списка» ФАТФ.

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