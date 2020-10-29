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  29 октября 2020
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В столице Карабаха два человека получили ранения при ракетном ударе

CentralAsia (CA) -  Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о ранении двух человек после ракетного обстрела Степанакерта вооруженными силами Азербайджана.

«В результате ракетного удара из реактивной системы залпового огня «Смерч» на одной из окраинных улиц Степанакерта разрушены жилой дом, пристройка, поврежден автомобиль. Хозяин дома и его сосед получили ранения и доставлены в больницу», - говорится в сообщении государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карабаха.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе не прекращаются с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. На прошлой неделе было объявлено о начале перемирия, достигнутого посредничеством США. Но, на сегодняшний день бои не прекращаются.

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