Саудовская Аравия с 1 ноября открывает въезд паломникам

CentralAsia (CA) - Саудовская Аравия с 1 ноября разрешит иностранным паломникам въезжать в страну для совершения Хаджа, сообщает Travel Daily.



Данное решение принято в рамках третьего этапа постепенного ослабления ограничительных мер.



Как сообщили в Министерстве хаджа и умры, паломники должны будут пройти трехдневный карантин по прибытии в страну.



Кроме того, согласно правилам, паломники должны иметь справку теста ПЦР об отсутствии коронавируса. Справка должна быть выдана надежной лабораторией в их стране, не более 72 часов до времени отъезда в королевство.



Из-за пандемии коронавируса Саудовская Аравия приостановила паломничество и молитвы в мечетях в середине марта этого года.