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  29 октября 2020
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Саудовская Аравия с 1 ноября открывает въезд паломникам

CentralAsia (CA) -  Саудовская Аравия с 1 ноября разрешит иностранным паломникам въезжать в страну для совершения Хаджа, сообщает Travel Daily.

Данное решение принято в рамках третьего этапа постепенного ослабления ограничительных мер.

Как сообщили в Министерстве хаджа и умры, паломники должны будут пройти трехдневный карантин по прибытии в страну.

Кроме того, согласно правилам, паломники должны иметь справку теста ПЦР об отсутствии коронавируса. Справка должна быть выдана надежной лабораторией в их стране, не более 72 часов до времени отъезда в королевство.

Из-за пандемии коронавируса Саудовская Аравия приостановила паломничество и молитвы в мечетях в середине марта этого года.

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