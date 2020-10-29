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  29 октября 2020
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Эрдоган подал иск на французский журнал Charlie Hebdo, опубликовавший на него карикатуру

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в своей стране иск на французский журнал Charlie Hebdo, опубликовавший на него карикатуру. Прокуроры Турции могут возбудить уголовное дело по заявлению его адвоката. Об этом сообщает агентство Анадолу.

По словам адвоката, публикация журнала является уголовно-наказуемой клеветой, «не имеющей никакого отношения к свободе выражения мнений». Кроме того, прокуроры уже начали расследование по статье об оскорблении президента.

Charlie Hebdo опубликовал Эрдогана на обложке в среду. На ней полуодетый Эрдоган сидит в кресле с банкой напитка в руке, а другой рукой поднимает подол женщине в исламском платье и восклицает: «Ох, Пророк!» Подпись к карикатуре гласит: «Эрдоган в частной жизни очень игрив».

Публикация в Charlie Hebdo появилась на фоне кризиса в отношениях между Парижем и Анкарой после убийства школьного учителя Самюэля Пати. Преподаватель, обсуждая с учениками свободу слова, показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. 16 октября он был убит.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение "исламистским терактом", заявил, что ислам находится в состоянии кризиса, и призвал к защите светских ценностей Французской республики. После этого Эрдоган обвинил Макрона в исламофобии, назвал его "больным" и посоветовал "обследоваться на предмет его психического состояния”. Париж отозвал посла из Анкары.

Власти Турции осудили публикацию карикатуры, назвав её попыткой «распространить культурный расизм и ненависть».

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