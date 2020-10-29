В России выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки зарегистрировано 17 717 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является рекордным показателем в стране с начала пандемии.

Как сообщил оперативный штаб, новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 691 (26,5%). Таким образом, всего в стране нарастающим итогом зафиксировано 1 581 693 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 59,2 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 553 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 368 245 человек.

