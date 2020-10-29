В Намангане сорвали французский флаг у отеля

CentralAsia (UZ) - 28 октября перед отелем Grand Sherdor в центре Намангана в знак протеста против заявлений Макрона сорвали французский флаг.

Наманганский активист, разместивший сообщение об этом в Facebook, написал, что французский флаг был «сорван в знак протеста и что французскому флагу нет места в Намангане».

Накануне инцидента в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина по имени Мухаммад Икрам из Намангана стоит на фотографии президента Франции Эммануэля Макрона и его жены.

Представители администрации Наманганской области, МВД и МИД Узбекистана никак не прокомментировали случаи оскорбления иностранной символики.

Замечания президента Франции Эммануэля Макрона о терроризме и политическом исламе вызвали протесты в некоторых странах Ближнего Востока против Франции и ее президента.

Оскорбления французской символики в Намангане и растущая антифранцузская риторика в узбекском сегменте социальных сетей рассматриваются как часть процесса, который начался в исламских странах.

28 октября активист Facebook из Намангана оставил следующий пост под хэштегом Ibrat:

«Пятнадцать минут назад французский флаг был первым среди всех, и один из наших братьев сорвал его и разорвал», - написал он. У нас нет места французскому флагу в Намангане!».

К сообщению была прикреплена фотография с рядом флагов и пустующим местом. Автор поста добавил, что на месте снятого французского флага установили казахский флаг.

Управляющий отеля Grand Sherdor, самого дорогого в Намангане, сказал, что «флаги поменяли». Менеджер отеля выключил телефон, не ответив на вопрос: «А сейчас есть французский флаг?».

На туристических фотографиях отеля «Гранд Шердор» изображены национальные символы Узбекистана, Южной Кореи, Турции, США, Великобритании, России и Франции на флагах перед отелем.

Через несколько часов после инцидента активист Намангана, разместивший в Facebook сообщение о «порванном флаге», удалил свой пост. Автор поста не сообщил о причинах удаления поста.

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страна не откажется от свободы слова, включая карикатуры, вызвало антифранцузские протесты на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива. Заявление Макрона о политическом исламе было истолковано политиками, особенно президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, как «оскорбление ислама», и начался бойкот французской продукции, в основном в некоторых странах Ближнего Востока.

Некоторые религиозные активисты в Узбекистане назвали кампанию «делом чести и достоинства» и призвали верующих Узбекистана присоединиться к ней.

Представители Министерства внутренних дел Наманганской области и города заявили, что им ничего не известно о кампании против французских государственных символов.