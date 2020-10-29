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  29 октября 2020
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Всемирный банк выделил Узбекистану $50 миллионов на инновации

CentralAsia (UZ) -  Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил сегодня финансирование в размере $50 млн для реализации проекта «Модернизация национальной инновационной системы в Узбекистане».

Как сообщили в представительстве ВБ в Узбекистане, проект будет способствовать проведению исследований международного класса в государственных научно-исследовательских институтах (НИИ) и вузах, а также позволит коммерциализировать результаты их работ. Научные сотрудники названных организаций смогут подать заявки на получение грантов, которые профинансируют реализацию порядка 50 исследований в области НИОКР, в том числе совместных проектов с участием международных исследователей и частного сектора.

Темами исследований могут быть возобновляемые источники энергии, низкоуглеродные технологии, различные темы в области медицины и вирусологии, включая COVID-19, и другие перспективные направления науки и техники. На основании результатов исследований, финансируемых в рамках проекта, планируется издание порядка 50 статей в международных рецензируемых журналах.

В рамках проекта будут выделены средства на модернизацию инфраструктуры и лабораторий отдельных НИИ, перечень которых будет утвержден Министерством инновационного развития после всесторонней оценки потребностей соответствующих организаций.

В настоящее время Всемирный банк оказывает содействие Узбекистану посредством технической помощи и финансирования 24 проектов на общую сумму более $4,45 млрд.

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