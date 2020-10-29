В России число жертв коронавируса превысило 27 тысяч

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 366 человек, сообщает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 66 и Санкт-Петербурге – 34.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 27 301 человека. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 1 581 693 человек, из них выздоровел 1 186 041 пациент, под медицинским наблюдением остаются 368 245 человек.