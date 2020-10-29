В России число жертв коронавируса превысило 27 тысяч
- Азия и мир, общество
- 16:16, 29 октября 2020
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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 366 человек, сообщает оперативный штаб.
Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 66 и Санкт-Петербурге – 34.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 27 301 человека. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 1 581 693 человек, из них выздоровел 1 186 041 пациент, под медицинским наблюдением остаются 368 245 человек.