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  29 октября 2020
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В России число жертв коронавируса превысило 27 тысяч
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавируса скончались 366 человек, сообщает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 66 и Санкт-Петербурге – 34.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 27 301 человека. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 1 581 693 человек, из них выздоровел 1 186 041 пациент, под медицинским наблюдением остаются 368 245 человек.

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