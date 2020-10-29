Мобильное приложение E-Mongolia для госуслуг за месяц скачали более 61 тыс. пользователей

CentralAsia (MNG) - Электронная платформа E-Mongolia для государственных услуг была дополнена 7 видами услуг, предлагаемыми дорожными и транспортными департаментами правительства Монголии, включая запросы информации о штрафных пунктах и водительских правах, государственной регистрации автомобилей, техосмотра автомобилей, выдачи и прекращение государственной регистрации автотранспортных средств и переоформление специальных водительских прав и другое.

В рамках перехода правительства к цифровым технологиям при поддержке Южной Кореи был разработан генеральный план по совершенствованию интеллектуальной транспортной системы, отмечает заместитель министра дорожного и транспортного развития Монголии Ж.Бат-Эрдэнэ.

С момента запуска системы E-Mongolia 1 октября ее мобильное приложение скачали 61 829 пользователей, в общей сложности предоставив различные виды государственных услуг 138 891 раз. Система, которая компилирует и объединяет государственные услуги для обеспечения простого и бесперебойного круглосуточного доступа, теперь позволяет гражданам получать различные виды государственных услуг через мобильное приложение и онлайн-сайт.

Мобильное приложение E-Mongolia скоро будет встроено в программное обеспечение распознавания речи Chimege, разработанное монгольской стартап-компанией Chemege Systems, чтобы расширить цифровую доступность государственных услуг и упростить доступ для людей с ограниченными возможностями.

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