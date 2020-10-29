Узбекистан вошел в десятку самых безопасных стран мира

CentralAsia (UZ) - Международный исследовательский институт Gallup’s опубликовал ежегодный Всемирный индекс закона и порядка, который содержит список самых безопасных стран.

Узбекистан занял в рейтинге 9 место. Китай набрал 94 балла из 100 и занял третье место после Сингапура и Туркменистана, набравших по 97 баллов.

Также в десятку лидеров вошли Исландия, Кувейт, Норвегия, Австрия, Швейцария и Объединенные Арабские Эмираты.

Самый низкий рейтинг у Афганистана, набравшего всего 43 балла.

Среднемировой показатель — 82 балла.

Вопросы, представленные в интервью, включают в себя то, насколько общество доверяет местной полиции, чувствуют ли они себя в безопасности, не страшно ли им ездить по стране в одиночку, в ночное время, сталкивались ли они с кражами или другими происшествиями.