Узбекистан вошел в десятку самых безопасных стран мира

- Узбекистан, общество
- 16:21, 29 октября 2020
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- Обновлено: 16:25, 29 октября 2020 English
CentralAsia (UZ) - Международный исследовательский институт Gallup’s опубликовал ежегодный Всемирный индекс закона и порядка, который содержит список самых безопасных стран.
Узбекистан занял в рейтинге 9 место. Китай набрал 94 балла из 100 и занял третье место после Сингапура и Туркменистана, набравших по 97 баллов.
Также в десятку лидеров вошли Исландия, Кувейт, Норвегия, Австрия, Швейцария и Объединенные Арабские Эмираты.
Самый низкий рейтинг у Афганистана, набравшего всего 43 балла.
Среднемировой показатель — 82 балла.
Вопросы, представленные в интервью, включают в себя то, насколько общество доверяет местной полиции, чувствуют ли они себя в безопасности, не страшно ли им ездить по стране в одиночку, в ночное время, сталкивались ли они с кражами или другими происшествиями.