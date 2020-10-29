Неизвестный, выкрикивая исламские лозунги, обезглавил женщину во Франции

- Азия и мир, общество
- 16:47, 29 октября 2020
- Просмотров: 2239
- Обновлено: 16:56, 29 октября 2020
CentralAsia (CA) - Как минимум три человека погибли и несколько получили ранения в результате нападения вооруженного ножом человека в Ницце, во Франции. По некоторым данным, одна женщина была обезглавлена, сообщает Euronews.
Преступление было совершено утром в четверг у церкви Нотр-Дам. По словам очевидцев, нападающий кричал «аллах акбар», полицейские выстрелили в него шесть или семь раз.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози считает инцидент терактом. Об этом он написал в своем Твиттере. Мэр также сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. По данным местных СМИ, он находится в тяжелом состоянии и был отправлен в больницу.
К месту нападения стянуты крупные силы полиции, в том числе подразделение по борьбе с терроризмом, отмечает депутат Национального собрания от Ниццы Эрик Сиотти. Парламентарии провели минуту молчания в связи с гибелью людей на юге страны.
Все храмы в Ницце будут закрыты и помещены по видеонаблюдение, сообщают городские власти.
К расследованию нападения подключился отдел прокуратуры, занимающийся делами, связанными с терроризмом.