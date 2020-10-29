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  29 октября 2020
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Организуют 13 спецпоездов для вывоза граждан Узбекистана из Волгоградской области

CentralAsia (UZ) -  Тринадцать дополнительных специальных пассажирских поездов N483/484 Волжский - Ташкент организовано для вывоза граждан Узбекистана из России, сообщила пресс-служба Приволжской железнодорожной дороги.

Поезда будут отправляться с 4 по29 ноября и 2 декабря. Состав каждого поезда из 16 вагонов рассчитан на перевозку 722 пассажиров. По территории РФ поезда проследуют без остановок.

Как сообщает Интерфакс, министерство транспорта РФ и РЖД организовали 19 спецпоездов Волжский-Ташкент для вывоза граждан Узбекистана из России. В общей сложности на родину вернулись порядка 20 тыс. узбекских мигрантов.

Кроме того, с начала сентября власти Ростовской области организовали выезд на родину также на спецпоездах более 8 тыс. узбекских мигрантов, которые прибывали из других регионов РФ и размещались в палаточных лагерях возле вокзалов.

Поезда формируются в Узбекистане и ходят раз в неделю. Ускорить доставку людей домой не представляется возможным, поскольку обсерваторы в Узбекистане забиты приезжающими, которые должны пройти обследование и сдать анализы.

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