В Италии из-за коронавируса под домашний арест отпустят 10% заключенных

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CentralAsia (CA) - На фоне пандемии коронавируса в Италии отпустят под домашний арест около 10% заключенных: почти пять тысяч из всего 54 815 в стране.

Как сообщает Euronews, в 41 тюрьме зафиксированы вспышки коронавируса. Как минимум 150 отбывающих наказание и 200 сотрудников национальной пенитенциарной системы заражены.

Сообщается, что на три тысяч заключенных, приговоренных к лишению свободы на срок не более 18 месяцев, наденут электронный браслет для контроля их местонахождения, еще две тысячи уже находились на режиме частичной свободы, они и ранее могли выходить на свободу для работы или учебы, но должны были возвращаться в камеру на ночь.

Направленная на разгрузку тюрем и предотвращение распространения вируса мера не распространяется на осужденных за терроризм, коррупцию, сексуальное и домашнее насилие, а также за участие в организованных преступных группировках.