Беларусь продлила запрет на полеты в Туркменистан

CentralAsia (TM) - Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» продлил приостановку полётов в Ашхабад до 9 декабря.

«Это уже вторая приостановка рейсов, ближайший самолет из Минска в Ашхабад улетит 15 декабря», — пояснили в авикомпании «Белавиа».

Белорусский авиаперевозчик временно не выполняет рейсы в Будапешт, Алматы, Ригу, Таллин, Ларнаку и во все пункты Грузии.

Пассажиры могут вернуть деньги за билеты на отменённые рейсы или изменить дату вылета до 30 марта 2021 года. По этим вопросам можно обратиться также в кассы, представительства компании и службу поддержки.

«Белавиа» выполняла регулярный рейс по маршруту Минск – Ашхабад – Минск один раз в неделю на самолётах Boeing 737. Полёты в столицу Туркменистана выполнялись по вторникам, с обратным вылетом по средам.