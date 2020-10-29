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  29 октября 2020
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Президент Казахстана объявил об амнистии в 2021 году
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев
// Известия

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что в 2021 году в Казахстане будет проведена амнистия привлеченных к уголовной ответственности. Об этом сообщается на сайте Акорды.

Под председательством Токаева в Нур-Султане состоялось расширенное заседание коллегии МВД, в ходе которого были рассмотрены итоги деятельности органов внутренних дел за девять месяцев текущего года и ход исполнения поручений президента.

Токаев также заявил о необходимости цифровизации деятельности полиции, усиления борьбы с нелегальным оборотом наркотиков, улучшения состояния отечественной пенитенциарной системы.

«На фоне непростой социально-экономической ситуации в стране ни в коем случае нельзя допустить усиления криминалитета и распространения тюремной субкультуры. Очевидно, что ситуация здесь отнюдь не благополучная. Остаются вопросы по исполнению наказаний, не связанных с лишением свободы. Министерство должно продемонстрировать реальные результаты в решении проблем уголовно-исполнительной системы», - сказал президент.

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