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  29 октября 2020
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В Ташкенте мужчина, застреливший кота, оштрафован на $40
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Мужчина, застреливший кота в Ташкенте, заплатил штраф в размере более 40 долларов США, сообщили местные СМИ.

15 октября ташкентским зоозащитникам поступило заявление от жительницы Миробадского района, в котором она просила помощи в привлечении соседа к ответственности за то, что он застрелил ее кота.

Как сообщили зоозащитники, дело было очень не простым: участковый отказывался передавать материал в суд, пытался примерить стороны, ссылался на то, что нет достаточно доказательств. Несмотря на это, суд был выигран.

Мужчина заплатил штраф в 2 БРВ — 446 тысяч сумов (43 доллара США).

«Ответственность на наш взгляд мизерная за такое правонарушение. Однако количество судов выигранных зоозащитники позволит нам внести предложение об ужесточении наказания вновь», — отметили в Обществе защиты животных Mehr va Oqibat.

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