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  29 октября 2020
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Gallup: Туркменистан признан самой безопасной страной в мире

CentralAsia (TM) -  В ежегодном Всемирном индексе закона и порядка, который содержит список самых безопасных стран, Туркменистан разделил первое место с Сингапуром. Обе страны набрали по 97 баллов из 100 возможных по версии Gallup.

Кроме того, в тройку лидеров самых безопасных стран Земли вошёл Китай, который набрал 94 балла. Также в десятку вошли Исландия, Кувейт, Норвегия, Австрия, Швейцария, Узбекистан и ОАЭ.

Самый низкий рейтинг у Афганистана.

Рейтинг составляется на основе опроса жителей разных государств. Им задают вопросы о том, доверяют ли они правоохранительным органам данных стран, боятся ли ходить по улицам по ночам, грабили ли их или их родственников в последний год.

Чем выше оценка, тем выше доля населения, которое сообщает, что чувствует себя в безопасности в своей стране. tQZijhhHEl0iQOGR9z2mv5TR6bPTy1Ng0R1Y0CsK

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