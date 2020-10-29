Лукашенко сменил главу МВД Беларуси

Иван Кубраков // БЕЛТА

CentralAsia (CA) - Иван Кубраков, который до настоящего времени работал начальником ГУВД Мингорисполкома, назначен министром внутренних дел Беларуси. Такое кадровое решение принял сегодня президент Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что в этот раз у него был широкий выбор кандидатур, поскольку за последнее время выросло новое поколение представителей силового блока, достойных, чтобы занимать высокие государственные посты.

«Появилось много новых ребят, которым немного за 40, до 50. Это хорошо. Раньше у меня была очень большая проблема: на высокие должности, даже не генеральские, просто тяжело было найти кандидата. Подросли молодые ребята, настоящие патриоты», - сказал он.

Сообщается, что уже бывший глава МВД Юрий Караев назначен помощником президента Беларуси в Гродненской области.

