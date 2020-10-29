Трехлетний ребенок мигрантов из Узбекистана погиб в России, выпав с шестого этажа

CentralAsia (UZ) - Трехлетний ребенок погиб в городе Сосновый Бор при падении с 18-метровой высоты. За ребенком не доглядели родители – нелегалы из Узбекистана.



Как сообщило АН «Оперативное прикрытие», сообщение о происшествии поступило в местную полицию 28 октября около трех часов дня от прохожего.

На автомобиле Mazda-3, припаркованном у дома 24 по улице Космонавтов, был обнаружен труп маленького Занурбека с признаками падения с высоты. Мальчику через месяц исполнилось был 3 года.

Ребенок выпал из окна квартиры на шестом этаже по недосмотру родителей – граждан Узбекистана. Мигранты въехали в Россию в январе 2020 года и проживают без регистрации. Мужчина работает грузчиком, женщина – неработающая.