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  29 октября 2020
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Трехлетний ребенок мигрантов из Узбекистана погиб в России, выпав с шестого этажа

CentralAsia (UZ) -  Трехлетний ребенок погиб в городе Сосновый Бор при падении с 18-метровой высоты. За ребенком не доглядели родители – нелегалы из Узбекистана.

Как сообщило АН «Оперативное прикрытие», сообщение о происшествии поступило в местную полицию 28 октября около трех часов дня от прохожего.

На автомобиле Mazda-3, припаркованном у дома 24 по улице Космонавтов, был обнаружен труп маленького Занурбека с признаками падения с высоты. Мальчику через месяц исполнилось был 3 года.

Ребенок выпал из окна квартиры на шестом этаже по недосмотру родителей – граждан Узбекистана. Мигранты въехали в Россию в январе 2020 года и проживают без регистрации. Мужчина работает грузчиком, женщина – неработающая.

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