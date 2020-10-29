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  29 октября 2020
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Шавкат Мирзиёев примет участие в Международном форуме в Сеуле

CentralAsia (UZ) -  По приглашению президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, 30 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие во Втором Международном форуме северного экономического сотрудничества, который пройдет в городе Сеуле в формате видеоконференции.

В повестку дня мероприятия включены вопросы совместного преодоления последствий пандемии коронавируса и расширения международного партнерства, сообщила пресс-служба главы государства.

Предусматривается, что Мирзиёев в своем выступлении остановится на наиболее актуальных вопросах региональной политики и перспективах дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

В работе форума, помимо глав Узбекистана и Южной Кореи, также примут участие президенты России, Казахстана, Туркменистана, Монголии и другие.

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