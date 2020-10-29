МВД Узбекистана призвало граждан не распространять экстремистские материалы в соцсетях

CentralAsia (UZ) - Пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана заявила, что в настоящее время в узбекском сегменте социальных сетей распространяются различные материалы, пропагандирующие радикальные, религиозно-экстремистские и несвойственные исламской религии идеи.

"Предупреждаем пользователей социальных сетей, что подготовка, хранение и распространение информации, пропагандирующей различные радикальные, религиозно-экстремистские и несвойственные исламской религии идеи, могут повлечь ответственность, установленную статьями 156 (Возбуждение национальной, расовой, этнической или религиозной вражды), 244−3 (Незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания) Уголовного кодекса", — говорится в заявлении МВД. "В последнее время в узбекском сегменте социальных сетей распространяются различные материалы, пропагандирующие радикальные, религиозно-экстремистские и не свойственные исламской религии идеи ", - отмечается в сообщении.

В этой связи МВД предупредило узбекистанцев, распространяющих экстремистские материалы в соцсетях, об уголовной ответственности с наказанием вплоть до лишения свободы на десять лет.

"Просим пользователей социальных сетей (журналистов, блогеров и граждан), прежде чем представить широкой общественности информацию, проверить ее на предмет достоверности и законности", - добавили в МВД Узбекистана.

Ранее пресс-служба Управления мусульман Узбекистана (УМУ) выступила с заявлением, в котором назвала карикатуры на пророка Мухаммеда оскорбительными для чувств мусульман. В тоже время УМУ обратилось к верующим с призывом не поддаваться эмоциям.

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя новые публикации карикатур на Мухаммеда сатирическим журналом Charlie Hebdo, подчеркивал, что в стране существует свобода выражения мнений. После убийства учителя истории Самюэля Пати, который на уроке демонстрировал карикатуры на Мухаммеда, Макрон заявил, что во Франции не откажутся от публикации карикатур. Это вызвало негативную реакцию в исламском мире.