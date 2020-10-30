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  30 октября 2020
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Парламент Монголии ратифицировал кредитное соглашение на $100 млн между Монголией и АБИИ

CentralAsia (MNG) -  Ратифицировано соглашение о предоставлении кредита Азиатским инфраструктурным инвестиционным банком в размере 100 миллионов долларов США

Во время пленарного заседания 29 октября Великий Государственный Хурал — парламент Монголии ратифицировал кредитное соглашение на 100 миллионов долларов между Монголией и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

Кредит в размере 100 миллионов долларов США, предоставленный Монголии, направлен на поддержку ее Программы быстрого реагирования на COVID-19 и смягчение неблагоприятных последствий для здоровья, социальных и экономических последствий, вызванных пандемией, а также на сокращение бедности.

Первый проект, финансируемый АБИИ в Монголии, политический заем предоставляется в рамках механизма восстановления после кризиса (CRF) Банка, срок окупаемости составляет 16 лет, а годовая процентная ставка составляет 1,1 процента.

Заем АБИИ софинансируется с Азиатским банком развития (АБР) и будет обеспечивать бюджетную поддержку правительственной программе расходов на антициклическое развитие, которая нацелена на финансирование общественного здравоохранения, социальную защиту уязвимых групп, поддержку бизнеса и меры финансового стимулирования.

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