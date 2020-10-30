Закон о судах на рассмотрении и инициировано о повышение пенсии

CentralAsia (MNG) - 26 октября в парламенте собралась фракция Монгольской народной партии (МНП) для обсуждения пересмотра Закона о судах Монголии.

Председатель фракции МНП в парламенте Д.Тогтохсурэн сказал: «Рабочей группе необходимо шире проработать законопроект, внесенный правительством. Поскольку этот закон соответствует поправкам к Конституции, необходимо объединить суд и административную организацию судебной системы. Поэтому рекомендуется, чтобы закон о судах, представленный правительством, был принят к ноябрю».

«Руководство судебной системы было изменено по рекомендации Совета национальной безопасности в соответствии с законом, принятым в 2019 году. В общей сложности 13 членов парламента представили законопроект об отмене этих рекомендаций. Фракция МНП согласилась, что закон следует обсудить с Законом о судах», - добавил он.

В парламент переданы два законопроекта. Правительство представило законопроект в суд в апреле 2019 года, и парламент согласился его обсудить. Создана рабочая группа по подготовке законопроекта к рассмотрению в парламенте. Президент также внес в суд три законопроекта. Однако законопроекты обсуждались в постоянной комиссии, и было принято решение об их отмене.

Демократическая партия

В тот же день фракция Демократической партии (ДП) в парламенте сообщило, что ДП инициировала законопроект об увеличении минимального размера пенсии. Отметив, что законопроект был единогласно поддержан фракцией, председатель фракции ДП Д.Ганбат сообщил, что фракция внесет законопроект об увеличении минимального размера пенсии, что критично для 270 тысяч человек.

Вице-спикер парламента С.Одонтуяа сказала: «Фракция ДП инициировала законопроект об увеличении минимального размера пенсии до 500 000 тугриков ($ 176). Сегодня пожилые люди получают пенсию в размере менее 500 000 тугриков, чего недостаточно для жизни. По данным Национального статистического управления, средние расходы домохозяйства составили 1,1 миллиона тугриков ($ 386). Пенсии двух пожилых супружеских пар вместе не покрывают трети их расходов на проживание. Они обнищали из-за отсутствия частной собственности и сбережений».

«Законопроект состоит из семи основных частей. С принятием законопроекта пожилые люди будут получать пособия от природных ресурсов и пенсионный доход в соответствии со статьей 6.2 Конституции, которая предусматривает, что большая часть пособий будет выплачиваться людям в соответствии с принципом стратегической собственности на природные ресурсы.В соответствии с Постановлением Великого Государственного Хурала № 24 было решено в кратчайшие сроки ввести в эксплуатацию шесть стратегически важных месторождений полезных ископаемых и распределить их выгоды. Таким образом, депозит Цагаан Суварга обеспечит дополнительное финансирование пенсий пожилых людей», - добавила она.

Депутат С.Пуревдорж отметил, что парламент отказал в государственной собственности на месторождение Цагаан Суварга. «Правительство построило железную дорогу вдоль месторождения. Таким образом, стоимость депозита увеличилась еще на 60 процентов. Поскольку правительство осуществило это крупномасштабное строительство, ему необходимо обсудить и согласовать с компанией предложение о владении определенной долей Цагаан Суварга. Компания, владеющая месторождением, не работает шесть лет. Поэтому давайте вместе вложим определенную сумму и пустим ее в оборот. - Правильно тратить определенную сумму денег от обращения акций на старейшин», - сказал он.

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