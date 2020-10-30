Обмен мнениями между Монголией и Южной Кореей в целях защиты интересов инвесторов и бизнеса

CentralAsia (MNG) - 28 октября посол Республики Корея в Монголии Ли Ё Хонг встретился с главой Управления по добросовестной конкуренции и защите потребителей Монголии (УДКЗПМ) Б. Бат-Эрдэнэ.

Во время встречи г-н Бат-Эрдэнэ поднял вопрос об автомобилях, экспортируемых из Южной Кореи, и обменялся мнениями о связи истории автомобилей в Южной Корее с системой информации об импорте Монголии, подписав меморандум о взаимопонимании между УДКЗПМ и и Korea Consumer Agency и развитии сотрудничества в защите интересов инвесторов и бизнеса двух стран.

Отметив, что в этом году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, посол подчеркнул, что двустороннее сотрудничество расширилось, и количество взаимных путешественников в год достигло 200 тысяч, что свидетельствует о росте двусторонней дружбы. Посол принял просьбу и выразил свою поддержку.

Он также подчеркнул необходимость уделять внимание защите прав каждого монгола, который получает лечение, работает и учится в Республике Корея и ведет бизнес с этой страной, потому что они ценятся для Кореи. Стороны договорились претворить в жизнь обсуждаемые на встрече вопросы.

Во второй части встречи пересмотренный законопроект о конкуренции был представлен компаниям с корейскими инвестициями, работающим в Монголии, и были заслушаны мнения корейских бизнесменов о законопроекте и проблемах ведения бизнеса в Монголии. Мероприятие было совместно организовано Посольством Республики Корея в Монголии и ассоциацией корейских предприятий.

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