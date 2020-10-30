В Монголии проекты, финансируемые ЕС, теперь освобождены от таможенных пошлин, налогов

CentralAsia (MNG) - В докладе МАР говорится: «Монголия, как и большинство стран мира, пострадала от вспышки коронавирусной болезни (COVID-19), которая начала распространяться с декабря 2019 года. Хотя шок произошел в то время, когда экономика Монголии переживала сильный экономический рост, смягчение последствий меры, принятые странами по всему миру, обернулись тяжелым экономическим ущербом, а COVID-19 может свести на нет большую часть достижений в области развития за последние 3 года. Правительство Монголии приняло большой пакет мер налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, чтобы помочь смягчить негативные последствия кризиса COVID-19 и турбулентности в мировой экономике».

Во время пленарного заседания 29 октября Великий Государственный Хурал — парламент Монголии ратифицировал общее соглашение между Правительством Монголии и Европейским Союзом о налоговых и таможенных правилах, применимых к Европейскому фонду развития и финансируемым Европейским союзом проектам в Монголии.

Соглашение о финансировании программы бюджетной поддержки Европейского Союза было заключено с грантом в размере 50,8 млн евро, основанным на достижениях прошлых и текущих проектов ЕС в двух секторах в рамках многолетней индикативной программы на 2014-2020 годы. (Посол Европейского Союза в Монголии Траян Христеа и Министр финансов Хурэлбаатар в мае подписали Финансовое соглашение для программы поддержки бюджета ЕС в размере 50,8 миллиона евро. Авансовая выплата в размере 16 миллионов евро поддержит усилия правительства по борьбе с социальными и экономическими последствиями COVID-19.)

Эта первая программа поддержки бюджета ЕС в Монголии окажет поддержку правительству в проведении реформ, особенно в его политике занятости и секторах управления государственными финансами, включая налоговые реформы.

В рамках программы правительство Монголии и Европейского союза разработали общее соглашение между Монголией и ЕС о налоговых и таможенных правилах, применимых к Европейскому фонду развития и финансируемым Европейским союзом проектам в Монголии.

Генеральное соглашение предусматривает освобождение от таможенных пошлин, налогов на добавленную стоимость и других соответствующих налогов, взимаемых с проектов, которые будут реализованы в Монголии при финансовой поддержке Европейского Союза.

Европейский Союз будет тесно сотрудничать с Министерством финансов и Министерством труда и социальной защиты, чтобы внимательно следить за ходом реализации реформ.

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