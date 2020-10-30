Монголия получит кредит в размере $20 млн от МАР

CentralAsia (MNG) - Во время пленарного заседания 29 октября Великий Государственный Хурал — парламент Монголии ратифицировал соглашение между Монголией и Международной ассоциацией развития (МАР) о кредите в размере 20 миллионов долларов США для проекта Монголии по чрезвычайной поддержке и поддержке занятости.

Проект предоставит временную помощь соответствующим работникам и работодателям в ответ на кризис COVID-19 и поможет предоставить ищущим работу и микропредпринимателям страны улучшенный доступ к возможностям рынка труда за счет финансовой и нефинансовой поддержки.

Он также будет поддерживать модернизацию отдельных институтов труда и социального обеспечения, чтобы помочь ищущим работу более эффективно найти работу. Мероприятия будут включать модернизацию физической инфраструктуры, оптимизированную организацию труда, улучшение информационных систем и более эффективное использование информации о рынке труда при принятии решений.

Проект будет основан на деятельности, осуществляемой в рамках существующего Проекта поддержки занятости Всемирного банка, который был реструктурирован в начале мая 2020 года.

Кредит в размере 20 миллионов долларов США будет иметь процентную ставку 1,25 процента годовых и срок окупаемости 30 лет.

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