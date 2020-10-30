[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия получит кредит в размере $20 млн от МАР

CentralAsia (MNG) -  Во время пленарного заседания 29 октября Великий Государственный Хурал — парламент Монголии ратифицировал соглашение между Монголией и Международной ассоциацией развития (МАР) о кредите в размере 20 миллионов долларов США для проекта Монголии по чрезвычайной поддержке и поддержке занятости.

Проект предоставит временную помощь соответствующим работникам и работодателям в ответ на кризис COVID-19 и поможет предоставить ищущим работу и микропредпринимателям страны улучшенный доступ к возможностям рынка труда за счет финансовой и нефинансовой поддержки.

Он также будет поддерживать модернизацию отдельных институтов труда и социального обеспечения, чтобы помочь ищущим работу более эффективно найти работу. Мероприятия будут включать модернизацию физической инфраструктуры, оптимизированную организацию труда, улучшение информационных систем и более эффективное использование информации о рынке труда при принятии решений.

Проект будет основан на деятельности, осуществляемой в рамках существующего Проекта поддержки занятости Всемирного банка, который был реструктурирован в начале мая 2020 года.

Кредит в размере 20 миллионов долларов США будет иметь процентную ставку 1,25 процента годовых и срок окупаемости 30 лет.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Gallup: Туркменистан признан самой безопасной страной в мире
  • Узбекистан вывез 299 граждан из Абхазии
  • Саудовская Аравия с 1 ноября открывает въезд паломникам


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com