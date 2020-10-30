ION Energy Inc — компания по разведке лития, нацеленная на Монголию

CentralAsia (MNG) - ION Energy готова стать игроком на быстрорастущем рынке лития в Азии благодаря своему многообещающему проекту в Монголии. Компания имеет одну из крупнейших лицензий на геологоразведку в Монголии, а ее проект «Баавгай Уул» («Медвежья Гора») включает более 80 000 гектаров на юго-востоке страны.

Канадская компания выиграла первую в истории центральноазиатскую страну лицензию на добычу литиевого рассола. Проект компании по производству литиевого соляного раствора «Баавгай Уул» занимает площадь более 80 000 га и стратегически расположен в 800 км к юго-востоку от Улан-Батора и в 200 км к югу от города Баруун-Урта, центра аймака Сухэ-Батор, недалеко от границы с Китаем.

Имея одну из крупнейших лицензий на геологоразведку в Монголии, ION Energy готова стать важным игроком на быстрорастущем рынке лития в Азии.

Литий-ионные батареи стали предпочтительными в потребительской электронике, такой как ноутбуки и сотовые телефоны. В настоящее время Китай занимает лидирующие позиции с рядом заводов по производству литиевых батарей и пятью новыми запланированными гигафабриками. Это является хорошим предзнаменованием для ION Energy, учитывая стремительный рост спроса на литий в регионе.

Более двух третей мировых запасов лития взвешено в «рассолах» высококонцентрированной соленой воды. Традиционные методы основаны на том, что солнце испаряет всю воду и ожидает, пока соли выпадут в осадок одна за другой. Поскольку литий является одним из самых легких элементов в периодической таблице Менделеева, оно выходит из рассола в последнюю очередь, и при этом многое теряется. К счастью, проект «Баавгай Уул» расположен в засушливой пустыне Гоби с высокой скоростью испарения и низким уровнем осадков, которые считаются оптимальными для добычи литиевого рассола.

Географическое положение проекта в значительной степени работает на пользу компании, поскольку оно обеспечивает низкую стоимость и круглогодичную рабочую среду и низкие транспортные расходы на китайский и российский рынки аккумуляторных батарей.

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