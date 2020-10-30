Никто не верит, что я не монголка. Видео

CentralAsia (MNG) - Корейская девушка легко поет песню группы «Gangbay», которая покоряет современную монгольскую молодежь на монгольском языке. Ее зовут Чой Ерин. Сейчас ей 28 лет. Талантливая девушка, которая говорит: «Я люблю Монголию», говорит по-монгольски и уже известна среди молодежи своим голосом.

-Вы уже известны своим голосом среди юных меломанов. Не могли бы вы представиться нашим читателям?

-Я приехала в Монголию год и три месяца назад. Ранее, в 2014 году, приехала по обмену студентов и прожила год. В настоящее время я учусь на степень магистра международных отношений в Гуманитарном университете Улан-Батора. Получила степень бакалавра монгольского языка в корейском университете.

-На самом деле, вы девушка монгольского вида. Хорошо ли сидит рубашка в монгольском стиле?

-Неужели? (смеется) Спасибо. Мне нравится носить монгольскую одежду. Люди вообще не верят, что я кореянка. Вообще меня путают с монголами. В последний раз я разместила кавер на корейскую песню на своей странице на YouTube / RINDY CHOI /. Один подписчик подумал, что я монголка, и написал в комментарии: «Вы очень хорошо поете по-корейски». Я ответила: «Спасибо, но я кореянка». Таких случаев много.





- Вы свободно говорите по-монгольски. Как долго вы учили монгольский?

-С детства интересовалась изучением иностранных языков. Когда я поступила в университет и выбрала профессию, мои родители посоветовали мне: «А что, если бы я выучила монгольский?». Я с радостью приняла предложение. Потому что я хотела выучить язык, который отличается от других иностранных языков. Я также подумала, что это будет полезно в будущем, потому что у двух стран хорошие отношения и немногие корейцы знают монгольский. Когда я впервые начала изучать монгольский в Корее, было трудно произносить звук. Например, трудно назвать согласные, которых нет в корейском языке, такие как л, х, р. Я впервые приехала в Монголию в 2014 году, после трех лет изучения монгольского в Корее. За один год в Монголии, где я проучилась в Корее более трех лет, я выучила монгольский язык лучше и стала хорошо говорить.

-Сколько в Корее специалистов по монгольскому языку?

-В двух корейских университетах есть кафедры монгольского языка и истории. В нашем университете есть класс специалистов по монгольскому языку, а в другом университете — класс монголоведения. Это означает, что Монголия изучается с точки зрения обычаев, традиций и истории.

-Вы говорите на каком-либо языке, кроме монгольского?

-Помимо монгольского, я говорю на английском и японском языках.

-Сколько монгольских песен вы уже разучили?

-Я выучила около 20 песен. Я люблю слушать мягкие, мелодичные песни. Среди монгольских артистов слушаю певцов Д.Болда, Б.Чойжилсурэн или Чойжоо, Б.Сарантуяа, Б.Наранбаатар / Наагии /, А.Хишигдалай. Еще мне нравится песни монгольской группы «San Juniper».

- Какую монгольскую песню вы разучили первой?

- Песня певца Чойжоо "Я не могу прикоснуться". Очень классная песня. Я фанатка певца Чойжоо. Каждый раз, когда я слышу его голос, я чувствую совсем иных чувств. Вот почему я люблю слушать его песни.

-Что вы думаете об образе жизни современной монгольской молодежи?

-Я впервые посетила Монголию в 2014 году. По сравнению с первым студенческим обменом шесть лет назад, Улан-Батор намного более развит. Открыто много мест, где молодежь может провести свободное время. Я считаю, что монгольская молодежь живет более свободно, чем корейская молодежь. Потому что корейская молодежь тратит слишком много времени, беспокоясь о мыслях других людей о себя и не зная, чего они хотят. А мне нравится то, что монгольская молодежь может развиваться и самовыражаться в тех сферах, которые им интересны.

-Вы будете жить в Монголии в будущем? Где ты будешь работать после окончания университета?

-Я сейчас изучаю международные отношения в Улан-Баторе. Я хочу и дальше работать в этой профессии и стать мостом между двумя странами. Я тоже хочу и мечтаю опубликовать свое творение на монгольском языке. Хочу поблагодарить всех, кто щедро хвалил меня за то, что я хорошо пою и говорю по-монгольски. Я люблю Монголию. Поскольку монголы щедро дарят мне эту любовь, Монголия теплая и прекрасная в моем сердце.



по материалам монгольского новостного сайта news.mn. CentralAsia.media

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