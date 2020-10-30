Дар 30000 овец открывает новые двери в монголо-китайских отношениях

CentralAsia (MNG) - 22 октября состоялась церемония передачи 4000 овец, подаренных монгольским народом, китайскому народу в приграничном районе Замын-Ууд-Эрээн-Хото. Первая партия овец прибыла в Китай через восемь месяцев после того, как президент Монголии Халтмаа Баттулга передал свидетельство о подарке 30 000 овец президенту Китая Си Цзиньпину, чтобы помочь Китаю бороться с пандемией COVID-19. По итогам визита обе стороны договорились об организации церемонии передачи 30000 овец после того, как пандемия COVID-19 стихнет и овцы полностью наберут вес в осеннее время.

Во время церемонии Тумэн Тэгшжаргал, советник президента Монголии по внешней политике, сказал: «Это событие, которое выражает теплоту монгольского народа китайскому народу и вносит позитивную атмосферу в отношения между двумя народами». Посол Китая в Монголии Чай Вэньруй, который очень хорошо говорит по-монгольски, сказал: «Китайский народ не забудет эту дружбу монгольского народа. Китай и Монголия имеют давнюю историю дружественных соседей, связанных реками и горами. Тот факт, что мы поняли и помогли друг другу в нашей борьбе с болезнью, отражает глубокую идею старинной монгольской пословицы о том, что жизнь и дух соседей одинаковы».

Овечья дипломатия

Во время своего визита в феврале прошлого года президента Монголии Баттулга тепло приветствовал его китайский коллега Си Цзиньпин как первый глава иностранного государства, посетивший Китай после вспышки COVID-19. Визит и дарение овец Президентом Монголии напомнило о древних традициях и выразило поддержку народа Монголии китайскому народу в преодолении трудностей. Все сегодня стало знаменательным событием.

Подарок в 30 000 овец свидетельствует об особом внимании и дружбе. Традиционно монголы считали овец теплокровными животными и лучшим выбором для подарков, что также предполагало искренность и энтузиазм. Также баранина — лучший рецепт повышения иммунитета и надежды на то, что китайский народ сможет как можно скорее преодолеть эпидемическую ситуацию. Можно сказать, что этот подарок полностью отражает глубокую дружбу монгольского народа с китайским народом.

Монголы говорят: «Нуждающаяся игла полезнее верблюда в процветании», поскольку это подразумевает, что «невзгоды раскрывают качество дружбы». В ответ на замечания, сделанные президентом Монголии во время своего визита, председатель Си также процитировал древние китайские пословицы. Он сказал, что «если вы получили каплю милосердия от других людей, вы должны вернуть им фонтан милосердия», с уважением к Конфуцию.

Таким образом, обе стороны пришли к выводу, что встреча, состоявшаяся во время вспышки нового коронавируса в Китае и продолжающейся общенациональной борьбы с ним, является доказательством того, что Всеобъемлющее стратегическое партнерство между двумя странами достигло новой высоты и демонстрация миру идеального сотрудничества между соседними странами. Китайская общественность также выразила особую благодарность за дар монголами 30 000 овец. Тема «Президент Монголии пожертвовал Китаю 30 000 овец» получила более 100 миллионов просмотров в китайской социальной сети Sina Weibo.

Эксперты считают, что «овечья дипломатия» помогла укрепить стратегическое партнерство между двумя странами, улучшить политические и экономические отношения и углубить взаимопонимание между китайским и монгольским народами. Эксперт по международным делам и бывший монгольский дипломат Дашдорж Баярхуу назвал этот визит «дипломатической победой небольшого государства» и «умным ходом по продвижению позитивного имиджа Монголии в глазах китайского народа». Другой монгольский независимый исследователь международных отношений Лугуушарав Бямбаханд рассматривает этот визит как «успех политики мягкой силы для Монголии, завоевавшей сердца и умы китайцев».

Возможность увеличения торговли

Подарок в виде 30 000 овец также свидетельствует о том, что китайский рынок отвечает экономическим интересам Монголии, на которую приходится почти 90% ее экспорта, в основном уголь и медь. Таким образом, распространение COVID-19 в Китае создало особые проблемы для страны. Монголии пришлось предотвратить распространение пандемии на своей территории, в то же время удерживая свою экономику на плаву. Во время распространения коронавируса экспорт товаров в Китай, главный источник доходов Монголии, был серьезно нарушен. Но сразу после визита президента Баттулги транспортировка угля возобновилась с дополнительными мерами предосторожности для обеспечения здоровья монгольских водителей грузовиков, въезжающих в Китай.

Китай и Монголия стремятся к тому, чтобы в этом году объем торговли достиг 10 миллиардов долларов. По данным Национального статистического управления Монголии, объем торговли между Монголией и Китаем в 2019 году достиг 8,9 млрд долларов, что составляет 64,4% от общего объема внешней торговли Монголии.

В ближайшие годы Монголия нацелена на увеличение экспорта многих отраслей в Китай, в первую очередь животноводства. По данным переписи поголовья скота, проведенной в 2019 году, поголовье поголовья в Монголии составило 70,9 миллиона голов. Монголия имеет потенциал экспортировать от 6 до 7 миллионов голов скота или 174 000 тонн мяса ежегодно. Однако из-за недостаточно развитой системы гигиены животных и требований Китая в отношении пограничных таможенных правил, недостаточно мяса может быть экспортировано ее южному соседу. В настоящее время Китай импортирует только замороженную конину и небольшое количество термически обработанной говядины из Монголии. В 2019 году Монголия экспортировала в общей сложности 58 тысяч тонн мяса, из которых 30,3 тысячи тонн было экспортировано в Китай. Монголия поставила цель экспортировать в общей сложности 7 миллионов тонн мяса в более чем 15 стран в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса экспорт стратегических продуктов питания был приостановлен в первой половине года.

Правительство Монголии определило сельское хозяйство как одну из столпов экономического развития Монголии и стремится стать «экспортером продовольствия». Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на второй China International Import Expo в Шанхае в прошлом году и заявил, что в будущем Китай будет уделять больше внимания импорту. Между тем, Монголия стремится воспользоваться политикой открытости Китая и увеличить экспорт своей страны для своего южного соседа.

Овцы были собраны у пастухов в трех восточных и южных аймаках Монголии — Хэнтии, Сухбаатар и Дорноговь, и каждая из них прошла тщательный ветеринарный осмотр. Официальные лица сообщили, что к середине ноября завершится передача 30 000 овец. Тот факт, что Монголия впервые успешно перевезла 30 000 овец в Китай, указывает на потенциал для дальнейших поставок баранины в Китай и увеличения экспорта мяса.

источник: China Focus. автор: Сарангуа Төмөр — монгольский фрилансер в China Focus

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