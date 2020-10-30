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  30 октября 2020
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Число зараженных коронавирусом в Таджикистане приблизилось к 11 тысячам

CentralAsia (TJ) -  За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

По его данным, за сутки 58 человек выписаны после выздоровления, случаи смерти не зафиксированы.

Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 10 939 человек, из них выздоровели 10 128 пациентов, скончались 82 человека.

Коронавирус в Таджикистане
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