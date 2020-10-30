Число зараженных коронавирусом в Таджикистане приблизилось к 11 тысячам

- Таджикистан, общество
- 8:48, 30 октября 2020
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CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
По его данным, за сутки 58 человек выписаны после выздоровления, случаи смерти не зафиксированы.
Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 10 939 человек, из них выздоровели 10 128 пациентов, скончались 82 человека.
Коронавирус в Таджикистане
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