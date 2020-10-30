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  30 октября 2020
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На утро 30 октября в Казахстане коронавирус выявлен у 392 человек. Всего — 111 492

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 392 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 30 октября сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 205;

- город Нур-Султан - 27;

- Павлодарская область - 23;

- Акмолинская область - 20;

- Алматинская область - 19;

- город Алматы - 18;

- Северо-Казахстанская область - 17;

- Актюбинская область - 12;

- Атырауская область - 12;

- Карагандинская область - 10;

- Западно-Казахстанская область - 8;

- Костанайская область - 8;

- Туркестанская область - 5;

- Жамбылская область - 3;

- Кызылординская область - 3;

- Мангистауская область - 1;

- город Шымкент - 1;

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 111 492 случая заражения коронавирусом, скончались около 1,9 тыс. человек.

Коронавирус в Казахстане
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