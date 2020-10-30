На утро 30 октября в Казахстане коронавирус выявлен у 392 человек. Всего — 111 492

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 392 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 30 октября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 205;
- город Нур-Султан - 27;
- Павлодарская область - 23;
- Акмолинская область - 20;
- Алматинская область - 19;
- город Алматы - 18;
- Северо-Казахстанская область - 17;
- Актюбинская область - 12;
- Атырауская область - 12;
- Карагандинская область - 10;
- Западно-Казахстанская область - 8;
- Костанайская область - 8;
- Туркестанская область - 5;
- Жамбылская область - 3;
- Кызылординская область - 3;
- Мангистауская область - 1;
- город Шымкент - 1;
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 111 492 случая заражения коронавирусом, скончались около 1,9 тыс. человек.